„Es hängt ganz von uns ab, wie lange es noch dauert“

Bukarest (ADZ) - Staatschef Klaus Johannis hat am Mittwoch am Rande eines Besuchs bei dem seit Beginn des Notstands aktiven Einsatzkoordinationszentrum (CNCCI) erklärt, dass „es ganz von uns abhängt“, wie lange die Corona-Krise noch dauere. Wenn die Bürger den Anordnungen und Empfehlungen der Behörden Folge leisten, Ausgänge möglichst meiden und auf strikte soziale Distanzierung achten, würden auch die Einschränkungen schneller gelockert werden können.



Johannis hob erneut hervor, dass in Rumänien die Zeit für Lockerungen noch nicht reif ist – diese Etappe sei, so leid es ihm tue, „noch nicht erreicht“, da die Infektionsfälle stetig steigen und die Spitze der Epidemie noch bevorstehe. Wer meine, dass „Schönwetter das Virus verjagt“, irre gewaltig und trage zudem dazu bei, dass die „Beschränkungen noch monatelang verlängert werden müssen“, warnte der Präsident.



Angesichts des nahenden Osterfestes hob Johannis hervor, dass er dieses daheim mit seiner Gattin begehen werde. „Wir werden nicht zur Kirche gehen, keine Gäste einladen und niemanden besuchen“, sondern „die Ostermesse im Fernsehen verfolgen“. Er bitte alle Bürger inständig, dasselbe zu tun.