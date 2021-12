Eskalation der Proteste gegen Covid-Zertifikat

Bukarest (ADZ) – Rund 2000 Personen haben am Dienstagvormittag am von der ultranationalistischen AUR organisierten Protest gegen die Einführung des Covid-Zertifikats vor dem Parlament teilgenommen. Bei der nicht genehmigten Demontration gelang es etwa 300 Demonstranten, über die Mauern in den Hof zu gelangen und die Linie der Gendarmen zu sprengen. Während die Sicherheitskräfte die Türen von innen verbarrikadierten, blockierten die Demonstranten Zugänge und Ausgänge von außen. Vier Fahrzeuge wurden mit Farbe besprüht. Anschließend wurden die Proteste auf der Piața Victoriei und danach auf dem Universitätsplatz fortgesetzt. Unter den Teilnehmern befanden sich zeitweise AUR-Ko-Präsident George Simion und die freie Senatorin Diana Șoșoacă. Der Protest endete gewaltlos.



Innenminister Lucian Bode (PNL) erklärte, die Ordungskräfte hätten die Order gehabt, Ruhe zu bewahren und eine gewaltsame Eskalation zu vermeiden. Über 180 Personen wurden bisher identifiziert und 70 Geldstrafen verhängt, wegen unerlaubter Organisation öffentlicher Versammlung, Störung der öffentlichen Ordnung und Ruhe, Hausfriedensbruch an einem professionellen Standort und in einem Fall wegen Mitführens gefährlicher Gegenstände.