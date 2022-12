EU: 45 Prozent der Mütter unter 15 sind in Rumänien

Bukarest (ADZ) – 30 Prozent aller minderjährigen Mütter in der Europäischen Union und sogar 45 Prozent aller Mütter unter dem 15. Lebensjahr leben in Rumänien, besagt die jüngste Studie der Hilfsorganisation „Salvați Copiii“ für das Jahr 2020. Die meisten der 731 Mütter unter 15 stammen aus den Kreisen Mureș (63), Bihor und Dolj (jeweils 52), gefolgt von Kronstadt/Brașov (40). Eines von zehn Neugeborenen wird in unserem Land von einer Minderjährigen zur Welt gebracht. 40 Prozent der Minderjährigen besuchen keinen Facharzt während der Schwangerschaft, was das Risiko einer vorzeitigen Geburt und der Kindersterblichkeit steigert. Das Durchschnittseinkommen ihrer Familien liegt bei 1160 Lei, wobei es in 75 Prozent dieser Familien noch weitere minderjährige Mütter gibt und zwei von zehn minderjährigen Müttern nicht zum ersten Mal gebären. 85 Prozent der minderjährigen Mütter sind Schulabbrecher und 80 Prozent wurden nicht über Verhütungsmittel aufgeklärt.