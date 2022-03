EU-Chefanklägerin Kövesi in der Ukraine

Kiew (ADZ) – EU-Chefanklägerin Laura Kövesi und die ukrainische Generalstaatsanwältin Irina Wenediktowa haben am Wochenende in der Ukraine eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, die „dem Schutz der finanziellen Interessen der EU sowie der Ukraine“ dienen soll und auf die „Identifikation, Pfändung sowie Einziehung der Vermögen von Kriegsverbrechern“ abzielt. Wie die ukrainische Generalstaatsanwältin anschließend mitteilte, sei Kövesi „der erste EU-Amtsträger, der uns in diesen schrecklichen Kriegszeiten besucht“. Die Zusammenarbeitsvereinbarung sei zudem die erste, die die EU-Chefanklägerin einem Nicht-EU-Land angeboten habe, und für die Ukraine umso wichtiger, da die von Kriegsverbrechern eingezogenen Vermögenswerte in den Wiederaufbau des Landes fließen sollen, so Wenediktowa. Kövesi sprach den ukrainischen Staatsanwälten die Hochachtung aller Kollegen der Europäischen Generalstaatsanwaltschaft aus – sie würden selbst „im Belagerungszustand und unter Bombenhagel“ ihre Arbeit fortsetzen.