EU-Finanzrahmen: Staatschef traf EU-Ratspräsident

Brüssel/Bukarest (ADZ) - Staatschef Klaus Johannis ist gestern in Brüssel in Vorbereitung des EU-Sondergipfels zum mehrjährigen EU-Budget am 20. Februar mit EU-Ratspräsident Charles Michel zusammengetroffen. Die EU-Kommission will angesichts neuer Aufgaben mehr Geld: Sie schlägt vor, dass der EU-Haushalt 1,114% des Bruttonationaleinkommens (BNE) aller 27 EU-Staaten betragen soll, während das EU-Parlament sogar 1,3% fordert. Rumänien selbst hofft auf ein „ambitioniertes Budget“, wie es Premier Ludovic Orban jüngst formulierte, das sowohl „den neuen Herausforderungen als auch den Konvergenz- und Wachstumszielen“ Rechnung trägt.