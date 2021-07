EU-Gesundheitskommissarin in Bukarest

Bukarest (ADZ) - EU-Kommissarin für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit Stella Kyriakides hat sich am Freitag, dem 16. Juli, mit Gesundheitsministerin Ioana Mihăilă in Bukarest für eine Diskussion zum Verlauf der nationalen Impfkampagne getroffen.



Die EU habe ausreichende Impfdosen (etwa 500 Millionen) für die Immunisierung von 70 Prozent der Erwachsenen verteilt und werde nun so eng wie möglich mit den Mitgliedstaaten zur Erreichung des Impfziels zusammenarbeiten, erklärte die EU-Kommissarin vor der Sitzung. Mit einer Quote von nur 30 Prozent Vollgeimpften solle Rumänien seine Impf-Bemühungen verdoppeln, so Kyriakides.