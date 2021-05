EU-Kommissarin Vălean wegen Tweet in der Kritik

Brüssel (ADZ) – Die rumänische EU-Verkehrskommissarin Adina Vălean steht diese Tage wegen eines unüberlegten Tweets zur Zwangslandung einer Ryanair-Maschine in Minsk und darauffolgender Festnahme des oppositionellen weißrussischen Bloggers Roman Protassewitsch am Pranger. Nachdem das Flugzeug endlich abheben durfte, hatte Vălean nämlich auf Twitter gejubelt: „Tolle Nachrichten für alle, insbesondere für die Familien und Freunde der Menschen an Bord.“ Der französische Europaabgeordnete Raphael Glucksmann fragte daraufhin unter dem Tweet, ob auch Protassewitsch an Bord sei. „Falls nicht, ist dieser Tweet eine absolute Schande.“ Der deutsche EU-Abgeordnete Rasmus Andresen und der außenpolitische Koordinator der Grünen/EFA-Fraktion im EU-Parlament, Reinhard Bütikofer, forderten Văleans umgehenden Rücktritt: „Sie haben mehr als 14 Stunden gebraucht, um (...) das Wort Entführung in den Mund zu nehmen: Gehen Sie nach Hause, lassen Sie jemand anderes den Job machen“, schrieb Bütikofer. Wolfgang Ischinger, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz, wertete den Tweet der Verkehrskommissarin als „schlimmsten, den die EU-Kommission jemals abgesetzt hat“.