EU-Parlament verurteilt Ribbentrop-Molotov-Pakt

Straßburg (dpa/ADZ) - Das EU-Parlament nahm Donnerstag eine Resolution über die Opfer von Stalinismus, Nazimus und anderen totalitären und autoritären Regimen an. In dieser wird auch der Ribbentrop-Molotow-Pakt verurteilt, in welchem Deutschland und die Sowjetunion die Aufteilung Osteuropas beschlossen. Infolgedessen wurden von der Sowjetunion und Ungarn auch rumänische Gebiete annektiert.



Das EU-Parlament verurteilt alle Manifestationen und die Verbreitung totalitärer Ideologien, aber auch den historischen Revisionismus und die Verherrlichung der Nazi-Kollaborateure in einigen EU-Mitgliedstaaten. Es wurde zudem Besorgnis ausgedrückt über die zunehmende Akzeptanz von radikalen Ideologien und die Rückkehr zu Faschismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.



Der rumänische Präsident Klaus Johannis begrüßte die Resolution. Die Erziehung junger Generationen im Geiste der Achtung der demokratischen Grundsätze und der Menschenwürde durch die Aufnahme der Geschichte totalitärer Regime in die Bildungsprogramme sei ein dringendes Bedürfnis der heutigen Gesellschaft.

In der Resolution wird der 25. Mai als Internationaler Tag der Helden im Kampf gegen den Totalitarismus etabliert.