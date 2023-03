EU-Programme zur Inklusion der Roma

Bukarest (ADZ) – Die EU-Komissarin für Gleichstellung, Helena Dalli, hat während ihres Besuches in Rumänien unser Land für die Fortschritte in der „Erstellung, Durchführung, Überwachung und Bewertung“ der Politiken zur Situation benachteiligter Bevölkerungsgruppen beglückwünscht, teilte das Ministerium für EU-Projekte am Dienstag in einer Pressemitteilung mit. In der Zeitspanne 2021-2027 wurden über 400 Millionen Euro aus EU-Geldern für Projekte zur Inklusion, Gleichstellung und gesellschaftlichen Teilnahme der Roma-Minderheit bereitgestellt. Eines der beiden bereits eingeführten, von der EU-Kommission mitfinanzierten Projekte sei eine Plattform mit inspirierenden „Best Practice“-Beispielen für Roma, erklärte der Minister für EU-Projekte und -Investitionen, Marcel Boloș. Zweck dieser in der EU einzigartigen interaktiven Landkarte für benachteiligte Romagemeinden sei, bedürftige Roma als Bürger in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der zuständigen Lokalbehörden zu stellen.