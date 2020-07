EU-Studie über minderjährige Mütter

Bukarest (ADZ) - Fast ein Viertel (23 Prozent) der minderjährigen Mütter in der EU lebt in Rumänien, teilt eine Studie der NGO „Salvați Copiii“, basierend auf Eurostat-Daten und einer soziologischen Umfrage, mit. Rumänien liegt damit auf Platz 1 im EU-Vergleich. 2018 wurden 8621 Mädchen zwischen 10 und 17 Jahren Mutter, 725 davon unter 15. Umso besorgniserregender, dass weniger als zwei Prozent Sozialassistenz in Anspruch nahmen.

83 Prozent der minderjährigen Mütter besuchten zum Zeitpunkt der Befragung keine Schule mehr, 64 Prozent davon hatten sie bereits vor der Schwangerschaft abgebrochen. 20 Prozent der minderjährigen Schwangeren und Mütter leben in der Wohnung des Partners, doch sind weniger als zwei Prozent verheiratet. Ein Drittel der Befragten hat kein Bad oder WC in der Wohnung. Das Alter des Partners minderjähriger Mütter liegt im Mittel bei 20,6 Jahren, fünf Jahre höher. In 10 Prozent der Fälle ist der Kindsvater ebenfalls minderjährig.