EU-Umweltkommissar Sinkevicius zu Besuch

Bukarest (ADZ) – Der EU-Kommissar für Umwelt, Meere und Fischerei, Virginijus Sinkevicius, hat Rumänien einen zweitägigen Arbeitsbesuch abgestattet. Auf dem Programm des EU-Kommissars standen am Dienstag Treffen mit Staatspräsident Klaus Johannis, Regierungschef Nicolae Ciucă (PNL), Umweltminister Barna Tanczos (UDMR) und Agrarminister Adrian Chesnoiu (PSD). Kernthemen der Gespräche waren zum einen die zahlreichen Umweltprobleme in Rumänien sowie die Vertragsverletzungsverfahren, die die EU-Kommission deswegen gegen unser Land eingeleitet hat, und zum anderen die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine auf Fischerei, Fischzucht und -verarbeitung in der Region, zumal treibende Seeminen im Nordwesten des Schwarzen Meeres in den letzten Wochen zunehmende Sorgen in puncto Fischerei hatten aufkommen lassen.



Der EU-Umweltkommissar besuchte am Nachmittag auch das Generalinspektorat des rumänischen Grenzschutzes. Am Vortag hatte Sinkevicius zum Auftakt seines Rumänien-Besuchs eine Bukarester Schule aufgesucht, in der seit Ausbruch des Ukraine-Krieges auch aus dem Nachbarland geflüchtete Schüler lernen.