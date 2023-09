EU-Vergleich: Rumänen gehen selten zum Arzt

Luxemburg (ADZ) - Im Jahr 2021 lag Rumänien laut Eurostat mit 4,9 Arztbesuchen pro Person pro Jahr auf dem 19. Platz unter den 27 Mitgliedstaaten, weit unter der Slowakei mit 11 Konsultationen pro Jahr, Deutschland oder auch Ungarn mit jeweils 9,6 und 9,5 Arztbesuchen. Am seltensten haben die Schweden und die Griechen mit jeweils 2,3 bzw. 2,7 Konsultationen den Arzt aufgesucht.



Die Anzahl der Arztbesuche ist in Rumänien im Vergleich zum Pandemiejahr 2020 zwar geringfügig gestiegen, lag aber noch weit niedriger als 2019, als die Rumänen im Durchschnitt 5,3 Mal pro Jahr ärztliche Beratung gesucht haben.



Im Vergleich mit dem Jahresdurchschnitt für die Zeitspanne 2018-2020 ist die Anzahl Arztbesuche in fast allen EU-Mitgliedstaaten gesunken – am stärksten in Italien mit knapp 40 Prozent und in Litauen mit 24 Prozent, am wenigsten in Tschechien (+1 Prozent). Der Prozentsatz für Rumänien ist hingegen nur geringfügig gesunken: von 5,03 auf 4,9 Prozent.