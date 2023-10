EU zahlt 6 Mrd. Euro für Schwerkranke

Bukarest (ADZ) - Das Gesundheitsministerium wird von der EU-Kommission sechs Milliarden Euro für die Erleichterung des Zugangs zu Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten für Krebskranke, Brandopfer oder Personen, die an Schlaganfällen oder mehreren Traumata leiden, erhalten. Dies teilte das Ressorministerium am Dienstagabend in einer Pressemitteilung mit, nachdem Staatssekretär Alexandru Ragobete die Situation und die Bedürfnisse des Gesundheitsministeriums in diesem Bereich vor der EU-Kommission dargestellt hat.