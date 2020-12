EU-Zentrum für Cybersicherheit entsteht in Bukarest

Bukarest (ADZ) – Das neue Zentrum für Cybersicherheit der Europäischen Union wird in Bukarest entstehen. Diese Wahl fiel am Mittwoch in Brüssel – mit 15 Stimmen von 27 für Bukarest. Um den Sitz des EU-Zentrums hatten sich sieben weitere Städte beworben: Brüssel, München, Warschau, Vilnius, Luxemburg und Leon (Spanien); ins Finale gelangten schließlich Bukarest und Brüssel. Das Zentrum für Cybersicherheit wird die erste EU-Agentur mit Sitz in Rumänien sein. Dessen Hauptaktivität betrifft die Verwaltung von EU-Mitteln in Höhe von Milliarden Euro für die Forschung zum Thema Cybersicherheit.