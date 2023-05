EU-Zivilmission in Chișinău eröffnet

Chișinău/Brüssel (ADZ) - Seit Montag ist die von der Republik Moldau am 28. Januar beantragte und am 24. April offiziell gegründete EU-Zivilmission in der Moldau als Teil der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union vor Ort aktiv, teilte der EU-Rat mit. Zweck der Mission ist es, die Resilienz im Sicherheitssektor bezüglich Krisenmanagement und insbesondere der Bedrohung durch Hybridangriffe zu verbessern und zu konsolidieren, inklusive im Bereich Cybersicherheit und Fake News. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine haben sich Hybridattacken und Destabilisationsversuche seitens Russland vervielfacht und stellen eine direkte Gefahr für die Stabilität und die Außengrenzen der EU dar, heißt es in der Pressemitteilung des EU-Rates. Die vom Rumänen Cosmin Dinescu geleitete Mission soll die Republik Moldau auf strategischer Ebene beraten und die Anforderungen zur Konsolidierung bestehender Kapazitäten identifizieren.