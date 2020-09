Europäische Staatsanwaltschaft nimmt Arbeit auf

Bukarest (ADZ) - Die Staatsanwälte der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA) haben am Montag im Rahmen einer Zeremonie im Europäischen Gerichtshof ihren Eid abgelegt. Damit nimmt die EUStA ihre Arbeit auf.



Als erste transnationale, dezentrale Behörde soll die EUStA grenzübergreifende Finanzkriminalität wie Betrug, Korruption und Mehrwertsteuerbetrug zulasten des EU-Haushalts – und damit der Steuerzahlenden – bekämpfen. Momentan beteiligen sich 22 Länder an diesem Vorhaben. Chefin der Behörde mit Sitz in Luxemburg ist die frühere rumänische Korruptionsermittlerin Laura Codruţa Kövesi.