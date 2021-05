Europäische Staatsanwaltschaft startet am 1. Juni durch

Luxemburg/Brüssel (ADZ) – Die Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA/EPPO) unter Leitung von Chefanklägerin Laura Codruța Kövesi startet in wenigen Tagen durch. Wie Kommissionsvizepräsidentin Vera Jourova am Mittwoch bekannt gab, werden „ab dem 1. Juni europäische Staatsanwälte unter der starken Führung von Laura Kövesi gegen Kriminelle vorgehen und dafür sorgen, dass kein Euro mehr durch Korruption oder Betrug verloren geht.“ EU-Justizkommissar Didier Reynders fügte seinerseits hinzu, dass dies mit Blick auf die EU-Corona-Hilfen im Umfang von 750 Milliarden Euro so wichtig wie nie sei.



Die 2017 beschlossene Europäische Staatsanwaltschaft mit Sitz in Luxemburg ist die erste jemals geschaffene supranationale Staatsanwaltschaft und für Untersuchungen und Strafverfolgungsmaßnahmen zu sämtlichen gegen die finanziellen Interessen der EU gerichteten Betrugsdelikten und anderen Straftaten zuständig. Der neuen Ermittlungsbehörde gehören neben Rumänien weitere 21 EU-Staaten an.