Europarat kritisiert Bedingungen in Psychiatrieanstalten

Straßburg (ADZ) – Der Anti-Folter-Ausschuss des Europarats (CPT) hat am Donnerstag einen Bericht zu den physischen und verbalen Misshandlungen der Patienten veröffentlicht, infolge der während des Monats September durchgeführten Besuche bei den Psychiatrie-Anstalten in Bălăceanca, Botoșani, Obregia (Bukarest) und Socola (Jassy).



Mit Ausnahmen von Obregia beklagten die Patienten aller anderen Anstalten, dass sie mit Händen oder Füßen geschlagen oder gestoßen wurden, bzw. dass sie verbal misshandelt wurden. Am ärgsten sei es in Pădureni-Grajduri (Jassy) gewesen, wo 452 Patienten in 390 Betten untergebracht waren, wobei die Anstalt nur 251 Plätze hat. Zusätzlich sei die Medikation veraltet.



CPT empfiehlt dringende Maßnahmen, um angemessene Lebensbedingungen zu schaffen, insbesondere Sanierung der Anstalten, Trennung der Patienten mit psychischen von denen mit intellektuellen Behinderungen oder Einführung zusätzlicher Behandlungsmethoden.