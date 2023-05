Europawahl findet vom 6. bis 9. Juni 2024 statt

Brüssel/Bukarest (ADZ) - Die nächste Europawahl wird vom 6. bis 9. Juni 2024 stattfinden. Darauf einigten sich die Botschafter der EU-Staaten am Mittwoch in Brüssel, wie die schwedische EU-Ratspräsidentschaft anschließend mitteilte. Die Wahlen zum Europäischen Parlament finden alle fünf Jahre statt. Die Zeitspanne von mehreren Tagen gilt für alle EU-Mitgliedstaaten, wobei das genaue Datum hierzulande von der Regierung festgelegt werden muss. Da in Rumänien, wie in vielen anderen EU-Mitgliedstaaten auch, üblicherweise an einem Sonntag gewählt wird, dürfte die Europawahl in unserem Land folglich am 9. Juni 2024 steigen.