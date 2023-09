Eurostat: Wann Jugendliche bei den Eltern ausziehen

Luxemburg (ADZ) - Mit durchschnittlich 27,7 Jahren – das niedrigste Alter seit zehn Jahren – ziehen junge Leute in Rumänien aus dem Elternhaus aus: Frauen schon mit 25,4 und Männer erst mit 29,9 Jahren, laut einer Eurostat-Statistik für 2022. Das höchste Alter für den Schritt in die Eigenständigkeit verzeichnet mit 33,4 Jahren Kroatien, gefolgt von der Slowakei (30,8), Griechenland (30,7), Bulgarien und Spanien (beide 30,3), Malta (30,1) und Italien (30), das geringste mit 21,3 Jahren Finnland, gefolgt von Schweden (21,4) und Estland (22,7). Das Durchschnittsalter beträgt EU-weit 26,4 Jahre.



Für alle EU-Länder gilt die Tendenz, dass junge Männer das Elternhaus später verlassen als junge Frauen. Die Differenz zwischen den Geschlechtern – 4,5 Jahre – ist in Rumänien am größten, gefolgt von Bulgarien mit 4,1 Jahren. Die geringsten Unterschiede zwischen den Geschlechtern verzeichnen Luxemburg (0,5 Jahre), Schweden (0,6), Dänemark und Malta (beide 0,7).