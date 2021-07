Ex-Außenminister George Ciamba gestorben

Bukarest (ADZ) – Rumäniens außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter in Griechenland, George Ciamba, ist am Montag im Alter von 55 Jahren den Folgen einer schweren Krankheit erlegen. Der frühere Außenminister schied in Bukarest aus dem Leben, wohin er erst letzte Woche von seinem Posten zurückgekehrt war. Ciamba hatte dem Auswärtigen Amt zwischen 2018 und 2019 und damit während der ersten rumänischen EU-Ratspräsidentschaft vorgestanden. Davor war der Karrierediplomat als Staatssekretär im Außenministerium für bilaterale sowie strategische Angelegenheiten im Euroatlantischen Raum zuständig gewesen.