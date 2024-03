Ex-Bürgermeister Cherecheș ausgeliefert

Cătălin Cherecheș ist wieder im Land: Der wegen Korruption verurteilte, flüchtige Ex-Bürgermeister von Baia Mare ist am Dienstag am Grenzübergang Nadlak II den rumänischen Behörden übergeben und zwecks dreiwöchiger Quarantäne in die Haftvollzugsanstalt Rahova verbracht worden. | Foto: Inquam Photos

Bukarest (ADZ) - Der wegen Bestechlichkeit und Vorteilsnahme rechtskräftig zu fünf Jahren Freiheitsentzug verurteilte frühere Bürgermeister von Neustadt/Baia Mare, Cătălin Cherecheș (Ex-PNL), ist am Dienstag von den deutschen Justizbehörden ausgeliefert worden. Der Flüchtige wurde auf dem Landweg über Österreich und Ungarn bis zum Grenzübergangspunkt Nadlak II gebracht und dort von rumänischen Polizeibeamten in Empfang genommen. Nach Angaben von Justizministerin Alina Gorghiu (PNL) wird der 45-Jährige zunächst für eine 21-tägige Quarantäne in die Bukarester Haftvollzugsanstalt Rahova gebracht, anschließend muss er seine restliche Haftstrafe in den Vollzugsanstalten Aiud und Baia Mare absitzen.



Der korrupte Ex-Kommunalpolitiker hatte sich Ende November kurz vor der Urteilsverkündung des Berufungsgerichts Klausenburg in seiner Causa nach Augsburg zu Verwandten abgesetzt. Die rumänischen Justizbehörden ließen daraufhin europaweit nach ihm fahnden, Cherecheș wurde wenige Tage später von BKA-Beamten am Augsburger Bahnhof festgenommen. Das Oberlandesgericht München entschied schließlich Mitte März dessen Auslieferung – seine Strafvollstreckung in Rumänien sei zulässig.