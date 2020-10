Ex-Bürgermeister im Fall „Amanta“ zu Haft verurteilt

Bukarest (ADZ) - Der bereits eingekerkerte Ex-Bürgermeister von Jassy/Iași, Gheorghe Nichita, wurde zu einer weiteren Haftstrafe verurteilt: Der Gerichtshof Jassy verhängte in erster Instanz fünf Jahre und zwei Monate Haft, auch wurde ihm das Bürgermeisteramt verwehrt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass er seine frühere Geliebte durch die Polizei überwachen hatte lassen, was verschiedene Tatbestände erfüllt – die Vorwürfe der Antikorruptionsbehörde (DNA) umfassten Anstiftung zu mehreren Straftaten sowie Amtsmissbrauch.