Ex-Bürgermeister Onţanu rechtskräftig verurteilt

Bukarest (ADZ) – Der frühere Bürgermeister des 2. Hauptstadtbezirks, Neculai Onţanu (PUNR), ist am Dienstag vom Obersten Gericht in einem Korruptionsverfahren wegen Bestechungsannahme rechtskräftig zu drei Jahren Haft verurteilt worden; die Strafe wurde allerdings zur Bewährung ausgesetzt. Dem Ex-Bezirksbürgermeister hatten die DNA-Staatsanwälte 2016 zur Last gelegt, sich für illegale Grundstück-Rückerstattungen im zweiten Hauptstadtbezirk (insgesamt 83.500 Quadratmeter) an den mehrfach vorbestraften Unternehmer Cristi Borcea eingesetzt zu haben, um sodann von letzterem eines der Grundstücke als Gegenleistung zu erhalten.