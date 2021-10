Ex-Bürgermeister von Jassy vorzeitig frei

Jassy (ADZ) – Der vorigen Herbst wegen Bestechungsannahme zu fünf Jahren Freiheitsentzug verurteilte frühere Bürgermeister von Jassy, Gheorghe Nichita (PSD), ist wieder auf freiem Fuß – das Landgericht Boto{ani lehnte am Dienstag den Einspruch der Anklage gegen die von der Leitung der Haftvollzugsanstalt Botoșani empfohlene vorzeitige Entlassung ab und ordnete dessen Freilassung an. Grund zur Sorge hat Nichita auch weiter: In einem zweiten Korruptionsverfahren ist er erstinstanzlich zu fünf Jahren und zwei Monaten Freiheitsentzug verurteilt worden.