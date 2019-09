Ex-Chef der Bukarester Handelskammer verurteilt

Bukarest (ADZ) - Sorin Dimitriu, der am Dienstag von der Leitung der Bukarester Industrie- und Handelskammer (CCIB) zurückgetreten war, wurde vom Bukares-ter Berufungsgericht wegen Betrug mit EU-Mitteln und Amtsmissbrauch zu zwei Jahren und acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Dies gaben am Mittwoch mehrere Nachrichtenagenturen bekannt. Die Handelskammer muss eine Geldstrafe von 50.000 Lei wegen Vergehen gegen finanzielle Interessen der Europäischen Union zahlen.



Die Antikorruptionsstaatsanwaltschaft DNA hatte in der Anklage angegeben, dass im Zeitraum 2010 bis 2012 Mitarbeiter im Rahmen EU-finanzierter Personalentwicklungsprojekte monatlich dazu genötigt wurden, zwischen 30 und 70 Prozent der Gehaltseinkommen an CCIB zu spenden, Geld, über welches die Leitung anschließend frei verfügte. Zwischen September 2010 und März 2012 habe die Handelskammer 43.373 Lei Spenden von juristischen Personen und über 3,9 Millionen Lei von natürlichen Personen erhalten, so die Staatsanwälte.