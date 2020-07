Ex-DIICOT-Chefin Bica in Italien festgenommen

Bukarest (ADZ) - Die rechtskräftig zu vier Jahren Haft verurteilte und seit Jahren abgetauchte frühere Chefermittlerin der Antimafia-Staatsanwaltschaft DIICOT, Alina Bica, ist am Wochenende im Italien geschnappt und festgenommen worden. Gegen Bica wird seit November 2019 international gefahndet.



Die ehemalige DIICOT-Chefin hatte sich bereits 2018, noch vor dem rechtskräftigen Urteilsspruch von Ende letzten Jahres, ins Ausland abgesetzt – zunächst nach Costa Rica, anschließend, unbestätigten Medienberichten zufolge, nach Panama und später nach Italien. Die heute 46-Jährige war vom Obersten Gerichtshof in der Causa des wegen Betrugs und Geldwäsche zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilten und 2019 auf Bewährung entlassenen Unternehmers Ovidiu Tender wegen Begünstigung verurteilt worden – das Gericht sah es als erwiesen an, dass Bica, deren Behörde Anklage erhoben hatte, Tender im Grunde eine Bewährungsstrafe ermöglichen wollte.



Neben Bica nahm die italienische Polizei fast zeitgleich auch den flüchtigen Unternehmer Ioan Bene fest, der hierzulande 2018 wegen Steuerbetrugs und Urkundenfälschung zu mehr als sechs Jahren Freiheitsentzug verurteilt worden war.