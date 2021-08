Ex-Finanzminister verklagt Regierungschef

Bukarest (ADZ) – Ex-Finanzminister Eugen Teodorovici (PSD) hat nach eigenen Angaben Premier Florin Cîțu (PNL) beim hauptstädtischen Landgericht verklagt und gegen letzteren zudem Strafanzeige bei der Generalstaatsanwaltschaft erstattet – und zwar, weil Cîțu ihn in den letzten Jahren wiederholt als „russischen Spion“ verunglimpft habe. Cîțu habe zudem diese seine Anschuldigungen nie durch Beweise oder Argumente zu untermauern versucht, weswegen Staatspräsident Klaus Johannis „sowohl moralisch als auch rechtlich“ in der Pflicht stehe, sie dem Obersten Verteidigungsrat (CSAT) zu unterbreiten, teilte Teodorovici am Mittwoch via Facebook mit.



Die Intimfeindschaft zwischen dem sozialdemokratischen Ex-Finanzminister und seinem liberalen Amtsnachfolger ist seit Jahren ein offenes Geheimnis; Teodorovici selbst hatte sich immer wieder offen über Cîțu mokiert – dieser sei „potthässlich und strohdumm“. Nachdem Teodorovici im Herbst 2018 plötzlich Mitglied im Gouverneursrat der russischen Internationalen Investitionsbank wurde, hatte sich Cîțu einige Monate später in einem Facebook-Posting rhetorisch gefragt, ob der Sozialdemokrat „nicht etwa ein russischer Spion“ sei.