Bukarest (ADZ) - Der frühere Präsident der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, ist am Donnerstag in Bukarest zu einem Kurzbesuch eingetroffen. Der 68-jährige luxemburgische Spitzenpolitiker wurde zunächst bei der hauptstädtischen Akademie für Wirtschaftswissenschaften (ASE) erwartet, wo ihm in Beisein von Staatspräsident Klaus Johannis die Ehrendoktorwürde verliehen wurde. Anschließend wurde Juncker vom rumänischen Staatsoberhaupt auf Schloss Cotroceni empfangen.