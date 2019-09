Ex-Leitung der Polizeiakademie wegen Erpressung unter Anklage

Bukarest (ADZ) - Am Mittwoch hat die Antikorruptionsstaatsanwaltschaft DNA in dem Fall um die gegen die Investigativjournalistin Emilia Șercan gerichteten Todesdrohungen den ehemaligen Rektor und Prorektor der hauptstädtischen Polizeiakademie „Alexandru Ioan Cuza“, Adrian Iacob und Petrică-Mihail Marcoci, unter Anklage gestellt. Laut Pressemitteilung der DNA wird den beiden Beamten Anstiftung zur Erpressung zur Last gelegt.



Konkret sollen Iacob und Marcoci den Polizisten Gheorghe Adrian Bărbulescu dazu veranlasst haben, Șercan Todesdrohungen zu schicken, um diese dazu zu bewegen, Recherchen betreffend mutmaßlicher Plagiatsfälle innerhalb der Polizeiakademie einzustellen. Ebenfalls sollen die beiden Beamten Bărbulescu Schutz vor strafrechtlichen Folgen versprochen haben. Șercan hatte am 17. April dieses Jahres bekannt gegeben, Todesdrohungen erhalten zu haben.

Bezüglich Bărbulescu hat die DNA eine Prozesstrennung beantragt, da dieser geständig ist.