Ex-Minister aus der USR ausgetreten

Bukarest (ADZ) – Der frühere Minister für Forschung, Entwicklung und Digitalisierung der verblichenen bürgerlichen Koalitionsregierung, Ciprian Teleman, hat am Wochenende seinen Austritt aus der oppositionellen Reformpartei USR bekannt gegeben. Vor der Fusion war Teleman Mitglied der in der USR aufgegangenen Kleinpartei PLUS gewesen, der bekanntlich der EU-Abgeordnete und spätere USR-Chef Dacian Cioloș vorgestanden hatte. Telemans Austritt scheint die jüngsten Gerüchte zu bestätigen, denenzufolge Cioloș persönlich noch im Laufe dieser Woche seinen Abgang aus der USR sowie die Gründung einer neuen Partei bekannt geben will.