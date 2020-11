Ex-Minister Pop aus der PSD ausgetreten

Bukarest (ADZ) - Der PSD-Senator und frühere Bildungsminister der Regierung Tudose, Liviu Pop, kehrt seiner Partei den Rücken. Wie Pop am Dienstag via Facebook mitteilte, ist er mit sofortiger Wirkung aus der PSD ausgetreten – und zwar wegen der „diktatorischen“ Verhältnisse im PSD-Verband Maramuresch. Er habe den Beschluss „schweren Herzens“ getroffen, doch sei es ihm wegen des autoritären Führungsstils des lokalen Vorsitzenden Gabriel Zetea unmöglich, in besagtem Verband weiterzumachen. Er sei bereit, seinen Austritt aus der PSD zu überdenken, sobald dem PSD-Verband Maramuresch jemand anders vorstehe, fügte Pop hinzu.