Ex-PSD-Chefin Dăncilă aus der Partei ausgetreten

Bukarest (ADZ) – Die frühere Regierungschefin und PSD-Vorsitzende Viorica Dăncilă hat am Dienstag bekannt gegeben, aus ihrer Partei ausgetreten und auch ihren Berater-Job bei der Notenbank gekündigt zu haben. Wie die 58-Jährige in der Presseerklärung mitteilte, will sie ab sofort in einer neuen außerparlamentarischen Partei namens „NOI“ („Națiune Oameni Împreună“) mitwirken. Sie habe sich nach 26 Jahren PSD-Mitgliedschaft zu diesem Schritt entschieden, da sie mit der aktuellen Parteiführung „nicht auf der gleichen Wellenlänge“ sei und deren Beschlüsse nur allzu oft nicht nachvollziehen könne. Nicht sie habe die PSD „verraten, sondern die PSD uns“ bzw. all jene, die das Vertrauen in die Partei verloren hätten, stellte Dăncilă klar. Entsprechend wolle sie einen Neustart an Seiten einer Kleinpartei wagen, deren Mitglieder bisher zwar nicht politisch aktiv gewesen seien, jedoch einen „neuen Stil“ in die hiesige Politik bringen wollten, hieß es in der Pressemitteilung.



PSD-Chef Marcel Ciolacu reagierte sarkastisch auf den Abgang seiner Amtsvorgängerin: Man sei zwar „am Boden zerstört“ ob dieses Verlusts, doch werde die Partei ihn wohl „überleben“, so Ciolacu.