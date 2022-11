Ex-PSD-Senator Nicolae Bădălău festgenommen

Bukarest (ADZ) - Der derzeitige Vizepräsident der Auditbehörde des Rechnungshofs, ehemaliger PSD-Senator, Ex-Wirtschaftsminister (2018/19), ehemaliger Präfekt von Giurgiu und Ex-Vorsitzender des PSD-Kreisverbands Giurgiu, Nicolae Bădălău, ist am Sonntagabend von der Antikorruptionsbehörde (DNA) unter dem Verdacht von Einflussnahme und Bestechung für 24 Stunden festgenommen worden. Die DNA hat einen Antrag auf 30-tägige Untersuchungshaft beim Berufungsgericht eingereicht.



Bădălău soll einem Bürgermeister insgesamt 170.000 Euro versprochen haben, um einen öffentlichen Auftrag an einen seiner Verwandten zu vergeben und die Zahlungen aus einem anderen Vertrag an dessen Unternehmen auch bei nicht konformen Leistungen weiterhin zu tätigen. In derselben Akte ist auch eine Privatperson wegen Beteiligung an Bestechung festgenommen worden.



Daraufhin kündigte USR-Vorsitzender Cătălin Drulă an, im Parlament die Kündigung Bădălăus vom Rechnungshof zu beantragen. Die PSD verlangte in einer Mitteilung ebenfalls den Rücktritt. Der Rechnungshof gab an, dass seine Mitglieder erst nach Eröffnung eines Strafverfahrens ihres Amtes enthoben werden könne; man vertraue der Justiz.