Ex-Regierungschefin veröffentlicht Memoiren

Bukarest (ADZ) - Die frühere Regierungschefin Vasilica Viorica Dăncilă (PSD) will diese Tage ihre Memoiren auf den Markt bringen und hat bei Facebook vorab bereits erste Details über ihre Zeit an der Spitze der Exekutive, vor allem aber über ihr Verhältnis zum damaligen PSD-Chef Liviu Dragnea, angekündigt. Das in Interview-Form gehaltene und aus der Feder der Journalistin Marga Nițu stammende Enthüllungsbuch trägt den Titel „Viorica Dăncilă – ihr Teil der Wahrheit“. Es gebe Dinge, „die gesagt werden müssen“, da ein „Wiederaufbau der PSD“ letztlich nur anhand einer „gründlichen und objektiven Analyse der eigenen Vergangenheit“ möglich sei, teilte Dăncilă bei Facebook mit.



In ihren demnächst erscheinenden Memoiren bestätigt die ehemalige Premierministerin unter anderem, dass ihr inzwischen inhaftierter Parteichef Dragnea tatsächlich eine Eilverordnung der Regierung über Amnestie und Begnadigung gefordert und deswegen erheblichen Druck auf sie ausgeübt hatte. Ausdrücklich bedauert Dăncilă zudem ihren Kurzurlaub vom 10. August 2018 – wäre sie zu dem Zeitpunkt im Land gewesen, hätte die gewaltsame Niederschlagung der Großdemo eventuell verhindert werden können.