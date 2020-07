Ex-SRI-Offizier Dragomir erneut angeklagt

Bukarest (ADZ) - Der ehemalige Offizier des rumänischen Inlandsnachrichtendienstes SRI, Daniel Dragomir, wurde am Dienstag von der Antimafiastaatsanwaltschaft DIICOT im Rahmen der sogenannten „Black Cube“-Affäre wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung und Anstiftung zu illegalem Datenzugang und -weitergabe sowie zu mehreren Straftaten unter Ausnutzung der Informationstechnik unter Anklage gestellt. Der Angeklagte habe durch die im Jahr 2016 begangenen Taten die Verleumdung mehrerer Personen verfolgt, welche er für die Zerstörung seiner Kariere verantwortlich machte, darunter auch die damalige DNA-Chefin Laura Codruța Kövesi, so die DIICOT-Mitteilung. Der flüchtige Dragomir wurde im Juni dieses Jahres in einem Strafverfahren, in dem er schon 2015 von der DNA angeklagt wurde, zu drei Jahren und 10 Monaten Gefängnis u. a. wegen Urkundenfälschung und Geldwäsche verurteilt. Im Rahmen der „Black Cube“-Affäre wurden 2017 und 2018 drei Angestellte des privaten Nachrichtendienstes Black Cube zu Bewährungsstrafen verurteilt.