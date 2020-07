Ex-Staatsanwalt Negulescu nun doch in U-Haft

Bukarest (ADZ) - Mircea Negulescu, ehemaliger Staatsanwalt der Antikorruptionsbehörde DNA Ploiești, wurde am Donnerstag nun doch für 30 Tage in Untersuchungshaft genommen. Der Oberste Gerichtshof hatte noch vor einer Woche eine längere Inhaftierung Negulescus abgelehnt und diesen unter gerichtliche Aufsicht gestellt, hat nun aber einer Berufung der Sonderermittlungsbehörde für Justizstraftaten (SIIJ) doch stattgegeben. Die jetzige Entscheidung ist rechtsgültig.



Die Staatsanwälte der SIIJ werfen Negulescu in mehreren Fällen Beweismittelfälschung sowie die Nötigung verschiedener Personen zu Falschangaben und Falschanzeigen vor. Die mutmaßlichen Taten betreffen auch den Fall „Tony Blair“, in welchem die DNA im September 2016 dem ehemaligen Premierminister Victor Ponta sowie dem Ex-Abgeordneten Sebastian Ghiță Geldwäsche im Zusammenhang mit einem Besuch des britischen Ex-Premiers Tony Blair in Rumänien im Jahr 2012 vorgeworfen hatte.