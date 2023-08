Ex-Umweltminister will Bären an den Kragen

Bukarest (ADZ) - Ex-Umweltminister Barna Tanczos bleibt nach wie vor kein Freund von Meister Petz – auch aus der Opposition heraus will der einflussreiche UDMR-Politiker den heimischen Braunbären an den Kragen. Weil seine allerletzte Verordnung als Ressortminister über den umgehenden Abschuss von mehr als 500 „Problembären“ von seinem liberalen Amtsnachfolger Mircea Fechet auf Empfehlung der Rumänischen Akademie ausgesetzt und die Zahl der bis Jahresende zum Abschuss freigegebenen Braunbären anschließend halbiert wurde, kündigte der UDMR-Senator nun an, nach den Parlamentsferien eine Gesetzesvorlage einbringen zu wollen, die vorsieht, dass künftig die Legislative über die jährlichen Abschussquoten entscheiden soll – und zwar durch ein Gesetz. Das Parlament werde immerhin „von Menschen, nicht von Bären gewählt“ und stehe daher in der Pflicht, angesichts der immer häufigeren Braunbär-Angriffe auf Menschen alles zu tun, um „den Schutz der Bürger zu gewährleisten“, so Tanczos.