Ex-Vizenotenbankchef wegen Korruption verurteilt

Bukarest (ADZ) - Der frühere Präsident der Abgeordnetenkammer und Ex-Vizegouverneur der Nationalbank, Bogdan Olteanu, ist am Donnerstag vom Berufungsgericht Bukarest wegen Bestechungsannahme und Einflussnahme zu fünf Jahren Freiheitsentzug verurteilt worden. Das Gericht ordnete zudem die Beschlagnahme von einer Million Euro aus Olteanus Vermögen an. Das Urteil ist rechtskräftig, der 49-Jährige stellte sich am frühen Abend der Polizei, um seine Haftstrafe anzutreten.



Gegen den ehemaligen einflussreichen Liberalen, der jahrelang als rechte Hand von Ex-Regierungschef Călin Popescu Tăriceanu galt, hatte die Antikorruptionsbehörde DNA 2016 unter Leitung ihrer damaligen Chefermittlerin Laura Kövesi Anklage wegen Korruption erhoben und Olteanu zur Last gelegt, vom mehrfach vorbestraften Unternehmer Sorin Ovidiu Vîntu eine Million Euro Schmiergeld gefordert und kassiert zu haben, um Vîntus Vertrauensmann Liviu Mihaiu zum Gouverneur des Donaudeltas ernennen zu lassen.



Bogdan Olteanu ist nach Adrian Năstase und Liviu Dragnea (beide PSD) bereits der dritte Ex-Präsident der Abgeordnetenkammer, den die Justiz wegen Korruption hinter Gitter schickt.