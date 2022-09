Explosion in Werft

Orschowa (ADZ) - Als Folge einer Explosion in der Werft von Orschowa, Kreis Mehedinți, am Mittwoch sind drei Arbeiter schwer verletzt worden. Zwei erlitten Verbrennungen auf 70 Prozent der Körperoberfläche, einer ein Schädel-Hirn-Trauma. Die Explosion sei infolge einer Gasansammlung erfolgt und habe keinen Brand ausgelöst, teilt ISU Mehedinți mit. Ob ein technischer Defekt oder menschliches Versagen dahinterstehen, ist noch nicht bekannt. Ein ähnlicher Unfall mit zwei Schwerverletzten hatte sich 2019 in derselben Werft ereignet.