Explosion Petromidia: noch ein Toter

Bukarest (ADZ) - Ein Angestellter, der bei der Explosion in der Raffinerie Petromidia Năvodari am 2. Juli schwer verletzt wurde, ist dem Erdölunternehmen KMG International zufolge am Dienstag in Deutschland verstorben. Bei dem Unglück ist zunächst ein Mitarbeiter ums Leben gekommen. Von weiteren fünf Verletzten wurden zwei nach Deutschland zur Behandlung befördert. Der allgemeine Gesundheitszustand des anderen Verunglückten ist stabil und dieser reagiere gut auf die Behandlung in Deutschland, heißt es seitens KMG.