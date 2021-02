Extra-Impfzentren für Lehrpersonal eröffnet

Bukarest (ADZ) – 3800 Lehrkräfte haben sich am Mittwoch, dem ersten Tag ihrer priorisierten Impfkampagne, landesweit impfen lassen. Impfstrategie-Koordinator Valeriu Gheorghiță zufolge werden die Listen der Impfwilligen jeder Lehranstalt von den Schulinspektoraten zentralisiert und anschließend an die Gesundheitsämter zwecks Impftermin-Reservierung weitergeleitet. Für die Impfkampagne des Lehrpersonals, die am 10. März enden soll, sind mehr als 60 zusätzliche Impfzentren eröffnet worden. Zum Einsatz kommen die Vakzine der Pharmakonzerne Pfizer/BioNTech und AstraZeneca – letzteres indes nur bei Personen unter 55 Jahren.