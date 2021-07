Extreme Regenfälle hinterlassen Chaos

Bukarest (ADZ) – Die heftigen Regenfälle von Montagnacht haben in 12 Kreisen und 29 Ortschaften zu Extremsituationen geführt. Laut dem Generalinspektorat für Notfallsituationen (IGSU) sind die Kreise Alba, Kronstadt, Karasch-Severin, Dâmbovița, Dolj, Hunedoara, Jassy, Maramuresch, Mureș, Neamț, Prahova und Temesch am schwersten betroffen. In Mureș und Neamț blieben knapp 7000 Haushalte stromlos. In Zănoaga (Dâmbovița) sind 60 Personen in Campern vom Hochwasser isoliert, 5 weitere sitzen in einem Gasthaus im Kreis Neamț fest. 6 blockierte Fahrzeuge mit 14 Insassen wurden zwischen Durău und Grințieș (Neamț) mit Spezialfahrzeugen befreit. Mehrere Personen wurden aus überschwemmten Häusern zwangsevakuiert. Ein Erdrutsch unterbrach den Verkehr auf der DN1 in Bușteni am Dienstagmorgen stundenlang. Zahlreiche Straßen stehen unter Wasser oder sind von umgestürzten Bäumen blockiert. Überschwemmungsgefahr besteht im gesamten Bereich der Flüsse Arieș, Argeș, Ialomița und Vedea.



Derzeit arbeiten zahlreiche Einsatzteams an der Behebung der Unwetterfolgen. Das IGSU empfiehlt der Bevölkerung die Abflussrinnen zu säubern und sich generell von Gewässern fern zu halten, bis das Wasserniveau wieder sinkt.