Fall Pitești: Polizisten beurlaubt und pensioniert

Bukarest (ADZ) – Einer der beiden wegen Körperverletzung mit Todesfolge angeklagten Polizisten im Fall des bei der Festnahme zu Tode gekommenen 63-jährigen Mannes in Pitești wurde für die Zeit der Untersuchungshaft vom Amt suspendiert, der andere mit Wirkung vom 19. April pensioniert, informierte das Kreisinspektorat der Polizei Argeș in einer Pressemeldung. Das Opfer war am Freitag wegen eines Brandes aus der Freiluftzone eines Lokals zwangsevakuiert worden und hatte dabei mehrfache Verletzungen erlitten. Unmittelbare Todesursache war nach Aussage des Leiters der Gerichtsmedizin Argeș mechanische Erstickung.