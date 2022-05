Fallschirmjäger tödlich verunglückt

Bukarest (ADZ) – Ein Fallschirmjäger des Luftwaffenstützpunkts 71 Câmpia Turzii ist am Mittwochmittag um rund 14 Uhr bei einer Militärübung am Flugplatz Boboc abgestürzt und dabei zu Tode gekommen, informierte das Verteidigungsministerium in einer Pressemitteilung. Der 38-jährige Hauptmann Cosmin Constantin Scorțea sei bei der Landung verunglückt und konnte trotz Erste-Hilfe-Maßnahmen vor Ort nicht gerettet werden. Der Unfall wird sowohl von einem internen Untersuchungsteam als auch von der Militärstaatsanwaltschaft untersucht.