Fast 400 Orte gelten als Hochrisikogebiete

Bukarest (ADZ) – Bis Mittwoch hatten 386 Dörfer und Städte die Inzidenzrate von drei Neuinfektionen je 1000 Einwohner in 14 Tagen überschritten und zählen damit zur roten Zone, wie Raed Arafat, Leiter der Abteilung für Notfälle (DSU), am Mittwochabend bekanntgab – 15 mehr als noch am Dienstag. In den betroffenen Gemeinden treten die von der Regierung für diese Inzidenzrate festgelegten Maßnahmen automatisch in Kraft. Neun Ortschaften, deren Inzidenzrate bei acht oder gar neun liegt, befinden sich derzeit in Quarantäne – zwei davon in der Maramuresch, zwei in Klausenburg/Cluj, zwei in Neamț und je eine in Galați und Konstanza.