Fast 500 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen

Bukarest (ADZ) - Am Freitag ist die Zahl der an Covid-19 erkrankten Personen, die einen schweren Krankheitsverlauf erleiden und auf Intensivstationen behandelt werden auf 497 gestiegen; insgesamt werden 7303 Patienten in Krankenhäusern behandelt. Der Krisenstab meldete 1392 Neuinfektionen bei 25.363 Tests (5,49 Prozent positive Tests), die von Donnerstag auf Freitag durchgeführt wurden, die Gesamtzahl der Fälle ist auf 76.355 gestiegen. Seit Beginn der Pandemie gelten 34.523 Patienten als geheilt und 8991 wurden nach 10 Tagen ohne Symptome aus dem Krankenhaus entlassen. 3196 Personen sind bisher gestorben, davon 42 in den vergangenen 24 Stunden. Am Freitagmittag lag die Zahl der aktiven Fälle bei 29.645.

10.599 positiv auf SARS-CoV-2 getestete Personen befinden sich in häuslicher Isolation, 5601 weitere in institutionalisierter Isolation. Weitere 30.166 Personen befinden sich in häuslicher und 10 Personen in institutionalisierter Quarantäne.