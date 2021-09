Fast die Hälfte der Neuinfektionen in Bukarest

Bukarest (ADZ) - Am Samstag erreichten die Infektionszahlen mit 7676 Neuinfektionen binnen 24 Stunden einen neuen diesjährigen Höchststand (67.364 Tests/11,39 Prozent positiv), heute wurden 5655 neue Fälle registriert (28.747 Tests/19,6 Prozent positiv). Fast die Hälfte davon – 2559 – wurde in Bukarest gemeldet. 11.032 infizierte Patienten werden stationär behandelt, darunter 290 Minderjährige. Auf den Intensivstationen liegen 1218 Patienten. Am Wochenende verstarben 232, heute 109 infizierte Personen.