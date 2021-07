Fernwärme in Wintersaison gesichert

Bukarest (ADZ) - Staatlichen Energie- und Fernwärmebetrieben ist es ab sofort verboten, die Versorgung der Bürger mit Wärme und Warmwasser in der Wintersaison einzustellen, heißt es in dem am Montag von Staatspräsident Klaus Johannis unterzeichneten Gesetz zur Änderung und Ergänzung des Gesetzes Nr. 325/2006, welches die öffentliche Energie- und Wärmeversorgung regelt. Unter anderem verpflichtet das Gesetz auch die Regierung, das vom Energieministerium entwickelte Förderprogramm zur Unterstützung der hocheffizienten Energie- und Wärmeerzeugung für den Zeitraum 2021-2029 bis zum 31. Dezember zu genehmigen.