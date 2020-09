Firea räumt Wahlniederlage schließlich ein

Bukarest (ADZ) - Die abgewählte Bukarester Oberbürgermeisterin Gabriela Firea Pandele (PSD) hat am Montag ihre Niederlage bei der Kommunalwahl eingeräumt. Die abgetauchte 48-Jährige setzte dabei erneut auf eine Videobotschaft bei Facebook, in der sie mitteilte, sich „nichts vorzuwerfen“ zu haben – eventuell bloß, „zu viele Projekte auf einmal“ in Angriff genommen zu haben. Schuld an ihrer Abwahl seien „Verräter aus der eigenen politischen Familie“ sowie ein geeintes und daher starkes Mitte-Rechts-Lager. PSD-Chef Marcel Ciolacu beeilte sich daraufhin, Firea ein Trostpflaster anzubieten – nämlich eine Kandidatur bei der Parlamentswahl.